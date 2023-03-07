يتحدث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حصريًا إلى مذيع CNN وولف بليتسر، حول استراتيجيته العسكرية حيث تواصل القوات الروسية تحقيق مكاسب تدريجية في مدينة باخموت.

وردًا على سؤال المذيع عن سبب عدم انسحابه من باخموت، قال زيلينسكي: "نحن نتفهم ما تريد روسيا تحقيقه هناك. تحتاج روسيا على الأقل إلى بعض الانتصار - نصر صغير حتى من خلال تدمير كل شيء في باخموت، فقط قتل كل مدني هناك"، مشيرًا إلى أن "الأمر مختلف جدًا بالنسبة لنا، وهذا تكتيكي بالنسبة لنا. نحن نفهم أنه بعد باخموت يمكن أن يتمادوا إلى أبعد من ذلك".