قال العقيد المتقاعد، يفغيني "يوجين" فيندمان، لمراسل CNN، جيم أكوستا، إن هناك أدلة متزايدة على جرائم حرب ارتكبتها روسيا في أوكرانيا، وقال إن المسؤولين عنها سيحاسبون.

وأضاف: "ما نبحث عنه هناك هو هجمات عشوائية على أهداف مدنية والمدنيين، لأنه انتهاك لمبدأ أساسي بالغ الأهمية للحرب يسمى "التمييز" حيث لا يمكنك مهاجمة المدنيين والأهداف المدنية. ومجموعتنا تساعد الحكومة الأوكرانية بالتحقيق في ذلك".

وذكر أيضًا أن "بوتين ومساعديه المباشرين والضباط والجيش الذين يخوضون هذا الصراع" لن يفلتوا أبدًا من المساءلة عن جرائمهم، بصرف النظر عن المدة التي يستغرقها ذلك.