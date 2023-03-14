في البداية، قالت كوريا الشمالية إنها أطلقت صاروخين من نوع كروز من غواصة، وهي تعتبر كفاءة جديدة على قدراتها العسكرية والتي يمكن أن تستغلها في حال وقوع أي صراع، ويأتي ذلك مع بدء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورات عسكرية مشتركة بالقرب من حدود كوريا الشمالية.

وجاء اختبار الغواصة الصاروخية قبيل التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة المقررة، والتي انطلقت اليوم بالقرب من حدود كوريا الشمالية.. وهي أكبر مناورة بين البلدين منذ 5 سنوات.

ويأتي أيضًا بعد ثلاثة أيام فقط من إشراف كيم على إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى، مع ابنته الصغيرة، التي يُعتقد أنها تبلغ من العمر 9 سنوات تقريبًا وتدعى كيم جو إي.. التي ظهرت في كثير من الأحيان مع والدها.

لكن المحللين يشيرون إلى أن المخابرات الكورية الجنوبية قالت مؤخرًا إن كيم أيضًا لديه ابن أكبر لم يُشاهد علنًا.