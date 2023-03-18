مع تصاعد التوترات بعد الاصطدام بين طائرة روسية وطائرة أمريكية مسيرة فوق البحر الأسود، قال رئيس حلف شمال الأطلسي أن "التحالف يقف بقوة وراء الولايات المتحدة".

قال الأمين العالم لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ: "إن أفضل طريقة لتقليل مخاطر وقوع مثل هذه الحوادث هو قيام الرئيس بوتين بإنهاء الحرب"، مشيرًا إلى أن "الحروب خطيرة وهي تؤدي إلى حوادث مثل تلك التي وقعت فوق البحر الأسود ".

وقال حلف الناتو إنه طالما استمرت الحرب، تظل سفنه في حالة تأهب - مما يحمي البنية التحتية الحيوية لأعضاء الحلف من الهجمات المحتملة.