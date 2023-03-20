لماذا تقول محامية ترامب إن اعتقاله المحتمل ليس تكهنًا؟

ناقشت ألينا هابا، محامية دونالد ترامب في دعوى إي جين كارول ضد الرئيس الأمريكي السابق، ادعاء ترامب أنه سيتم اعتقاله فيما يتعلق بالتحقيق في الأموال التي دفعها لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.

وقالت هابا في مقابلة مع CNN: "نحن جميعًا نسمع بالأمر ونسمع تسريبات من مكتب المدعي العام، وهو أمر اعتيادي. لذا فإن عدم الحديث عن أمر مماثل سيكون غير مسؤول".

وتابعت بالقول: "إنه مرشح للرئاسة وهو رئيس سابق، يسرّب أحد ما أنه سيتم اعتقاله، ونحن نسمع عن اجتماعات وعن أناس يذهبون إلى هيئة المحلفين الكبرى بالمعلومات... كيف يمكن له ألا يتحدث عن الأمر؟ إنه شخصية سياسية بارزة إن لم يكن الشخصية السياسية".

كما أردفت قائلة: "لذا لا أعتقد أن هذا تكهن وإنما أمر نسمعه وأنا سعيدة بحديثه عن الأمر، لأنه إذا كان ذلك صحيحًا فعليه أن يستبقه"، على حد تعبيرها.