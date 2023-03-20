شرح المحلل العسكري في شبكة CNN، الجنرال الأمريكي المتقاعد مارك هيرتلنغ، تأثير الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ماريوبول بأوكرانيا.

وقال هيرتلنغ إن بوتين "يحاول بعث رسالة ولكن لديه صعوبات في تنفيذ ذلك"، مضيفًا: "كما نرى في هذه المشاهد، كان يتجول في المبنى الوحيد الذي تم إعادة بنائه كـ“قرية بوتيمكين” في مدينة ماريوبول، ولا أستخدم هذا المصطلح بتساهل"، على حد تعبيره.

وتابع بالقول: "هذه المدينة كانت مدمرة تمامًا بسبب قصفه للمباني المدنية والمستشفيات والمدارس، والآن يعود مرة أخرى لإلقاء نظرة حولها، في جلسة تصوير".

كما أكد هيرتلنغ أن "الأمر يبعث إشارة أيضًا لأنه لا يزال بعيدًا جدًا إلى الغرب خلف خطوط العدو. إنه في مقاطعة دونيتسك - يتمتع الروس بالسيطرة على تلك المقاطعة الآن. لكنني أعتقد أننا سنرى أنها ستكون منطقة مستهدفة في الأشهر القادمة من قبل الهجوم المضاد الأوكراني لاستعادة أرضهم التي يملكون سيادة عليها".