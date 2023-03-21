شاهد.. هل يستعد زعيم كوريا الشمالية لشن هجمات مضادة نووية ضد أعدائه؟

وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية، قال كيم جونغ أون يوم الاثنين إن بلده "يجب أن يكون جاهزًا لإطلاق ضربات نووية مضادة ضد أعدائه".

يأتي هذا بعدما قام كيم، وفقا لذراعه الإعلامية، بتوجيه مجموعة من التدريبات التكتيكية خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي حاكت هجومًا نوويًا مضادا، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي عليه رأس نووي وهمي، انفجر في الهواء.

كما كشفت كوريا الشمالية عن تدريباتها النووية للهجوم المضاد، بعد أن شاركت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في تدريبات جوية مشتركة يوم الأحد، وشملت التدريبات قاذفات استراتيجية وطائرات الشبح وطائرات مقاتلة، والتي يعتبرها كيم "استفزازًا".