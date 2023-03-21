قالت الشرطة المحلية في بيان لها يوم الثلاثاء، إن رجلاً تعرض للاعتداء وأضرمت فيه النيران أثناء عودته إلى منزله من مسجد في برمنغهام بإنجلترا.

وقالت الشرطة إن رجلاً اقترب من الضحية ورشه "بمادة غير معروفة" قبل إضرام النار فيه.

"يُعتقد أن الرجل، الذي كان يسير إلى منزله من مسجد دودلي، اقترب منه رجل تحدث إليه لفترة وجيزة قبل رشه بمادة غير معروفة حيث اشتعلت سترته، مما تسبب في حروق في وجهه"، وفقًا لبيان شرطة ويست ميدلاندز.

تم نقل الرجل إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة ولا يعتقد أنها تهدد حياته.

لم تكشف الشرطة عن الدافع وراء الهجوم وحثت المجتمع على "تجنب أي تكهنات في هذه المرحلة".

انتشر مقطع فيديو من كاميرات المراقبة عن الحادث على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى مزيد من التحقيق.

وقال بيان الشرطة: "نحن على علم بمقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه حرق رجل، ونقوم بفحصه في إطار تحقيقاتنا".

ونقل عن المشرف جيمس سبنسر، في شرطة برمنغهام، قوله: "نحن نفحص الدوائر التلفزيونية المغلقة ونتحدث إلى الشهود وعازمون على معرفة من المسؤول".

وأضاف سبنسر أن الشرطة لم تكشف عن الدافع وراء الهجوم وحثت المجتمع على "تجنب أي تكهنات في هذه المرحلة".