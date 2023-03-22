تم تصوير هجوم وقع عام 2022 من قبل القوات الروسية على مدنيين أوكرانيين بالقرب من مدينة إيزيوم الأوكرانية والتي وثقتها الكاميرا حيث تعد الآن محور تحقيق في جرائم حرب.

زوج أوكراني تعرضت سيارتهما لإطلاق النار من القوات الروسية المجاورة، مما أدى إلى إصابة السائق بجروح بالغة, وفرار الزوجة بمساعدة طائرة بدون طيار.

الحادثة التي تم تصويرها على شريط فيديو بواسطة طائرة بدون طيار يقودها جنود أوكرانيون، تم تجميعها لاحقًا في فيلم وثائقي للمخرج الأوكراني ليوبومير ليفيتسكي.

وفي تقرير كبير المراسلين الدوليين في CNN إيفان واتسون المزيد من التفاصيل المروعة عن قصة أحد ضحايا إطلاق نار من قبل جنود تابعين للقوات الروسية.