يواجه تطبيق تيك توك مرة أخرى إمكانية الحظر، وإذا لم تكن قد لاحظت ذلك، فإن عناوين الأخبار تشبه إلى حد كبير عناوين ظهرت في عام 2020، عندما كان الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، يستهدف تيك توك أيضًا.

وفي حين أن محاولات ترامب لحظر التطبيق فشلت في النهاية بالمحكمة، أخبرت تيك توك شبكة CNN أن إدارة جو بايدن أعادت هذه التهديدات، وحذرت من أن التطبيق مهدد بالحظر في الولايات المتحدة إذا لم ينفصل التطبيق عن الشركة الأم الصينية.

نستعرض لكم في هذا الفيديو ما عليكم معرفته عن تيك توك وسبب وجود ضغط كبير لحظره في مختلف المؤسسات الحكومية الأمريكية والغربية.