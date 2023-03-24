تم إلقاء القبض على مانويل أوليفر، والد ضحية إطلاق النار في باركلاند، خواكين أوليفر، خلال جلسة استماع للجنة مجلس النواب حول قوانين الأسلحة.

ووقع سجال بين والدة خواكين وأحد المشرعين، ليطلب الأخير من أفراد الشرطة إخراج السيدة من قاعة الجلسة.

حينها تدخل الوالد ليقول: "لماذا تخرجها؟"، ليأتي رد المشرع بالقول: "أخرجوا السيد أيضًا من فضلكم".

وبحسب المشرع فإن الوالدة كانت "تخترق البروتوكول وتثير الفوضى في الغرفة"، بحسب قوله.

أما الوالدة فردت عليه بالقول: "لقد سلبتموني ابني. لن أذهب إلى أي مكان. سأبقى هنا وسأستمع إلى سخافتكم".

وبعد إخراج الوالدين من القاعة، قامت شرطة الكابيتول بتثبيت والد خواكين، مانويل، أرضًا واعتقلته بينما كانت تراه زوجته والحشود.