بأسلحة فتاكة.. شاهد كيف يقصف الجيش الروسي أهدافه في أوكرانيا

قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية قصفت أكثر من 100 مجمع سكني في أوكرانيا في غضون 24 ساعة بالمدفعية والصواريخ والصواريخ بعيدة المدى.

ويقول أحد القادة باستخدام نوع من القنابل الموجهة التي يمكن للطائرات الحربية الروسية أن تحلق بها فوق الحدود الروسية الأوكرانية دون عبورها ثم تطلق هذه الأسلحة الفتاكة التي تنقض نحو أهدافها محققة نتائج مميتة.

يقول الأوكرانيون إن ما لا يقل عن 16 مدنياً قتلوا في هذه الهجمات المتعددة وجرح العشرات، في غضون ذلك على الأرض، لا يزال القتال محتدماً حول نقطة الاشتعال تلك وهي مدينة باخموت في جنوب شرق أوكرانيا، حيث حاولت القوات الروسية منذ أكثر من سبعة أشهر الآن السيطرة على هذه المدينة التي دمرت إلى حد كبير. لكن الأوكرانيين نجحوا في التمسك بجزء منها على الأقل.