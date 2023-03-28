تقول القوات الأوكرانية إنها لا تزال متمركزة في وسط المدينة، حيث يهاجم مرتزقة فاغنر من ثلاثة اتجاهات. مبان شاهقة تدافع عنها الوحدات الأوكرانية التي قصفتها المدفعية والصواريخ الروسية.



من الجو، تُظهر لقطات جديدة لطائرة أوكرانية بدون طيار دمارًا مذهلاً، يتصاعد دخان من تحت الأنقاض، بينما تناثر الحطام على الأرض مع وجود جثث للجنود الذين قتلوا.



يُعتقد أن مجموعة فاغنر فقدت الآلاف من المقاتلين في معركة باخموت، المدينة التي أصبحت اختبارًا للقوة لكلا الجانبين.



يزعم الأوكرانيون أنهم نجحوا في جعل الوضع مستقرا ويقولون إنه كان هناك انخفاض طفيف حتى في عدد الهجمات الروسية.



قائد القوات البرية الأوكرانية ألكسندر سيرسكي عاد إلى المدينة بنفسه قائلاً "إن المرحلة الأشد حدة في معركة باخموت جارية، يتكبد العدو خسائر كبيرة لكنه يواصل القيام بأعمال هجومية".

لكن هذه ليست الطريقة التي يرى بها رئيس فاغنر، يفغيني بريغوجين، الأمر، حيث كان في باخموت في دورية مبكرة مع مقاتليه. حددت CNN الموقع الذي التقط فيه الفيديو والذي يظهر سيطرة فاغنر في الأحياء الجنوبية.

يقول أحد المقاتلين إن الأوكرانيين على بعد أقل من 200 متر وإن كل مبنى عبارة عن حصن. ومع سيرهم عبر الحطام، يقول بريغوجين إنه يريد أن يتعلم كيف يمكن لفاغنر أن تفعل الأشياء بشكل أفضل وأسرع.

على بعد مئات الأميال في جنوب روسيا تجد صفًا وراء صف مما يبدو أنها قبور محفورة حديثًا في كراسنودار. هناك تدفق مستمر للجنازات هنا، ولكن رغم الخسائر الفادحة في ساحة المعركة، لا يزال لدى الروس قوة نيران هائلة تُستخدم يوميًا ضد البلدات والمدن الأوكرانية.