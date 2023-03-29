يقول القضاة في محكمة الاستئناف إنه يجب إعادة إجراء جلسة الاستماع التي حدثت في وقت متأخر من العام الماضي، حيث تم نقض إدانة عدنان سيد، وبالتالي فإنها تقف بشكل أساسي إلى جانب عائلة الضحية في هذه القضية، هاي مين لي، صديقة سيد السابقة.

وقالوا بشكل أساسي إن شقيقها لم يكن لديه الوقت الكافي للتحضير لجلسة الاستماع تلك، ولم يتم إخطاره إلا قبل أيام قليلة من حدوثها. ولأنه يعيش في كاليفورنيا لم يكن لديه الوقت للسفر فعليًا إلى ولاية ماريلاند وحضور جلسة الاستماع شخصيًا، الأمر الذي ينتهك حقه.

لهذا السبب قال قاضي الاستئناف إن جلسة الاستماع يجب أن تُلغى.

وأشار القضاة إلى أن هذا لا يعني أنها محاكمة مرتين على نفس الجرم، قائلين إن سيد لا تتم مقاضاته مرتين في هذه القضية. بدلاً من ذلك، يمكن أن تأتي الاستنتاجات نفسها في نهاية تلك الجلسة عندما تحدث، ويمكن إعادة إدانته أو يمكن إبطالها مرة أخرى.

موعد تلك الجلسة غير معروف بعد، بينما يقول قاضي محكمة الاستئناف إنهم سيمنحون 60 يومًا لكلا الجانبين لمعرفة ما سيحدث من الآن فصاعدًا.