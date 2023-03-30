كانت المشاعر متأججة في قاعات الكونغرس الأربعاء، حيث كان المشرعون يتناقشون حول كيفية التعامل مع آفة إطلاق النار في المدارس، التي حصدت الآن أيضًا 6 أرواح أخرى يوم الاثنين.

وكان الديمقراطيون، على نحو غير مفاجئ، يطالبون بمزيد من قوانين السلاح وقيود أكثر صرامة، بينما قال الجمهوريون بطبيعة الحال "مستحيل".

أدى هذا الأمر إلى تبادل كلامي مشحون بين عضو الكونغرس الجمهوري من كنتاكي، توماس ماسي، والديمقراطي جمال بومان من نيويورك خارج قاعة مجلس الشيوخ. نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

جمال بومان: لديهم السيطرة على مجلس الشيوخ. يحتاج الأمريكيون إلى معرفة أنهم لا يملكون الشجاعة لفعل أي شيء لإنقاذ أرواح الأطفال. المزيد من الأسلحة تؤدي إلى المزيد من الموت. انظر إلى البيانات، أنت لا تنظر إلى أي بيانات.

جمال بومان: هل تسمع ما أقوله؟

توماس ماسي: نعم، اهدأ!

جمال بومان: أهدأ؟ يموت الأطفال. أطفال بعمر 9 سنوات.

توماس ماسي: أعرف، لدي حل، لدي حل.

جمال بومان: الحل ليس بتسليح المدرسين. كنت معلمًا وكنت مستشار مدرسة وكنت مدير مدرسة متوسطة. كنت في المقاصف لحماية الأطفال كل يوم من حياتي المهنية.

توماس ماسي: في كل مدرسة تسمح للمعلمين بحمل الأسلحة لم يحدث إطلاق النار مطلقًا. لقد حان الوقت… لدينا أسلحة هنا لحمايتنا، وهو لا يؤمن بأنه يجب أن يكون للأطفال من يحميهم.