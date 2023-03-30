تحدث رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، إلى المشرعين الأمريكيين في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب حول القوات العسكرية الروسية في باخموت بأوكرانيا.

وقال ميلي إن "الروس يكافحون بشكل كبير مع القيادة والسيطرة والدعم اللوجستي والعقيدة التكتيكية الأساسية، ولكن أيضًا التدريب. هذه القوات غير مدربة أبدًا"، على حد تعبيره.

وتابع قائلًا: "إنها تقوم بالاعتداءات الأمامية على مواقع المدافع الرشاشة وما إلى ذلك ويتم ذبحهم، القوات الروسية".

كما أشار إلى أن القوات الأوكرانية تطبق "دفاع مناطق فعال للغاية وثبت أنه مكلف للغاية بالنسبة للروس. لم يحرز الروس أي تقدم على الإطلاق في الـ20 أو 21 يومًا الماضية في باخموت وما حولها، لذا فهو مهرجان ذبح للروس".

وأكد ميلي أن الروس "يتعرضون للضرب في محيط باخموت والأوكرانيون يقاتلون بشكل جيد للغاية. هذا صحيح أيضًا عبر الخط الأمامي بأكمله، من شبه جزيرة القرم وصولاً إلى خيرسون. لقد طبق الأوكرانيون دفاعًا رائعًا في القتال ولم يحقق الروس أهدافهم الاستراتيجية"، حسبما قال.