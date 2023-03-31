أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو“، ينس ستولتنبرغ، أن فنلندا ستنضم رسميًا إلى حلف شمال الأطلسي خلال “الأيام المقبلة” وذلك بعد أن وافقت تركيا على انضمام هذه الدولة التي تتشارك مع روسيا بأطول حدود بين دول الاتحاد الأوروبي تصل لأكثر من 800 ميل (نحو 1300 كيلومترا)، وإلى جانب أهميتها الجغرافية نستعرض لكم في هذا الفيديو الإضافة العسكرية التي ستقدمها للناتو بعد الانضمام.

ووفقًا لموقع “Global Firepower”، حل الجيش الفنلندي بالمرتبة 51 عالمياً.

ومن حيث عدد الجنود ، يبلغ عدد الجنود الفاعلين 24 ألف جندي فقط، بينما يصل مجموع الأفراد العسكريين مع قوات الاحتياط الى 938 ألف جندي.

القوة الجوية:

عدد طائرات سلاح الجو بمختلف أنواعها هو 166 طائرة، تضم 55 مقاتلة و 20 طائرة مروحية.

سلاح الدبابات والقوة البحرية:

ويمتلك الجيش الفنلندي 239 دبابة و5368 مركبة قتالية مدرعة و115 مدفعا ذاتي الحركة و75 راجمة صواريخ، كما لدى فنلندا 246 قطعة بحرية متنوعة.

معدل الانفاق العسكري السنوي:

تصل ميزانية الدفاع الفنلندية لنحو 6.383 مليار دولار سنويًا.