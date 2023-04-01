أعاد الكرملين التأكيد على فكرة أن الصحفي الأمريكي، إيفان غيرشكوفيتش قبض عليه متلبسًا بالتجسس ، من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا إن “ما كان يفعله غيرشكوفيتش لا علاقة له بالصحافة.”

وأدان البيت الأبيض اعتقال روسيا للصحفي الأمريكي، إيفان غيرشكوفيتش، الذي يعمل في صحيفة “وول ستريت جورنال“.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان: “نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد باعتقال المواطن الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش في روسيا، تحدث مسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ليلة البارحة مع صحيفة ‘وول ستريت جورنال’، كما تواصلت الإدارة مع عائلته“.