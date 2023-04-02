ناقش رئيس وزراء فنلندا الأسبق، ألكسندر ستوب، أهمية انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد التقدم بطلب للحصول على العضوية العام الماضي.

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن فنلندا ستنضم إلى التحالف العسكري في الأيام المقبلة، بعد عام تقريبًا من التقدم بطلب للعضوية، يأتي ذلك بعدما وافقت تركيا أخيرًا على طلب فنلندا للانضمام للحلف.

وبمجرد انضمام الدولة رسميًا إلى المجموعة، ستتضاعف حدود الناتو مع روسيا أكثر من الضعف لتصل إلى أكثر من 1500 ميل، وسيزداد حجم التحالف أكثر إذا وافق جميع الأعضاء على طلب السويد المجاورة للانضمام أيضًا.

وقال ستوب عن انضمام بلده لحلف الناتو: "إنه تاريخي من نواح كثيرة، من ناحية أننا ننضم أخيرًا إلى تحالف عسكري، إنه تاريخي من ناحية أنه ربما يكون أسرع انضمام لدولة جديدة في الناتو على الإطلاق"، مشير إلى أن "هذا لم يكن ليحدث لولا عدوان بوتين في أوكرانيا".