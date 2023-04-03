نائب جمهوري لـCNN: علينا فعل المزيد للحد من انتشار عنف الأسلحة

قال مايك تيرنر، رئيس لجنة مجلس الشيوخ المختارة للاستخبارات في الولايات المتحدة، إن على الكونغرس "بالتأكيد فعل المزيد للتدخل" والحد من انتشار عنف الأسلحة، وذلك في مقابلة له مع شبكة CNN.

جاء ذلك بعد طرح مذيعة شبكتنا، دانا باش، سؤالًا على النائب الجمهوري حول رسالته إلى زملائه من الجمهوريين في الكونغرس ممن يقولون إنه لا يوجد المزيد مما يمكن للكونغرس فعله للتعامل مع حوادث إطلاق النار الجماعي.

وقال تيرنر في إجابته: "المشكلة يا دانا التي أعتقد أن علينا التعامل معها هي أن القصة دائمًا ذاتها. نسمع أن الناس علموا أن هؤلاء المسلحين يشكلون تهديدًا وبعدها يقومون بهذه الإجراءات. علينا بالتأكيد فعل المزيد للتدخل".