خُدع بهدية.. كيف قتل مدون روسي بارز مؤيد للحرب على أوكرانيا؟

في مدينة سان بطرسبرغ الروسية أدى انفجار بأحد المقاهي إلى مقتل أحد أبرز المدونين العسكريين المؤيدين لحرب روسيا، والذي كان يدون باستخدام اسم فلادلين تاتارسكي. جمع أكثر من نصف مليون متابع على قناة تيليغرام الخاصة به المؤيدة للحرب والتي اشتهر بالتشدد فيها.

ووصفت السلطات الروسية ذلك بالإرهاب وتتهم أوكرانيا بتدبير الانفجار الذي أسفر عن مقتل أحد أبرز المدونين العسكريين الروس المؤيدين للحرب نهاية الأسبوع، وتم إلقاء القبض على امرأة واحدة على الأقل ، تدعى داريا تريبوفا زُعم أنها سلمت المدون ، فلادلين تاتارسكي ، تمثالًا صغيرًا خلال حدث خطابي في سانت بطرسبرغ.

