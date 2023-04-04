من مسؤول إلى هارب.. مداهمة لـ FBI تنتهي بمقتل أحد المطلوبين في أمريكا

توفي روي ماكغراث، الذي كان يومًا ما كبير موظفي حاكم ولاية ماريلاند السابق لاري هوغان - بعد أن انتهت مطاردته في أرجاء البلاد يوم الاثنين بمواجهة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في نوكسفيل بولاية تينيسي، وفقًا لمحامي ماكغراث.

"أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي وفاة روي متأثرا بالإصابات التي لحقت به في وقت سابق من المساء. إنها نهاية مأساوية لثلاثة أسابيع من عدم اليقين"، كما قال المحامي جوزيف مورثا لشبكة CNN في بيان له، مضيفًا: "أعتقد أنه من المهم التأكيد على أن روي لم يتنازل أبدًا عن براءته".

كما أكد ويليام برينان، محامي زوجة ماكغراث، أن ماكغراث توفي في مستشفى بولاية تينيسي بعد "مواجهة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي" وأخبر شبكة CNN أن موكلته كانت "في حالة ذهول تامة".

ولم يتمكن أي من المحامين من تقديم أي تفاصيل إضافية فيما يتعلق بالظروف المحيطة بوفاة ماكغراث.