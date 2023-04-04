مخاوف أمريكية من محو الصين بيانات المنطاد قبل حصولها عليه بعد إسقاطه

ظهرت معلومات جديدة حول المنطاد الصيني المشتبه به الذي كان يحلق فوق المواقع العسكرية الأمريكية في وقت سابق من هذا العام.

الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة عن ماهية المعلومات التي تمكن المنطاد من جمعها من خلال تصوير مواقع عسكرية أمريكية، وعما إذا كان قد تمكن من إرسال كل ذلك إلى بكين.

وفي نفس الوقت فإن وكالة الاستخبارات الأمريكية غير قلقة تمامًا. ولكن السؤال الذي لا يزال قيد التحقيق هو هل تمكنت الحكومة الصينية من محو جزء من تلك البيانات من الصور والإشارات التي جمعها المنطاد قبل أن تتمكن الولايات المتحدة من إسقاطه والحصول على محتوياته.

وفي تقرير ناتاشا برتراند مراسلة CNN من البنتاغون حول التفاصيل عن الموضوع.