أدان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، التهم الجنائية الموجهة ضده وذلك عقب الاستدعاء التاريخي له للمثول أمام محكمة في مانهاتن، الثلاثاء.

ففي خطاب له أمام مؤيديه في فلوريدا قبل ساعات فقط، زعم ترامب المتحدي أن هذه مجرد محاولة لتعطيل حملته للترشح إلى الرئاسة عام 2024. كما قال إن الجريمة الوحيدة التي "اقترفها" هي الدفاع بلا خوف عن الأمة.

وقال ترامب في كلمته إن "كل شخص نظر في هذه القضية، بمن فيهم وحيدي القرن وحتى الديمقراطيين المتشددين، قال إنه لا يوجد جريمة وأن ما حدث لم يكن يجب أن يحدث أبدًا".

وتابع الرئيس الأمريكي السابق بالقول: "حتى الأشخاص اللذين لا يعتبرون من كبار المعجبين قالوا إن هذا ليس بالشيء الصحيح للقيام به. إنها إهانة لبلدنا لأن العالم يضحك علينا بالفعل".

ومثل ترامب أمام محكمة بنيويورك حيث دفع ببرائته في كل التهم الـ34، والتي تنبع من التحقيق في قضية مدفوعات الأموال لالتزام الصمت عام 2016 لممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز.