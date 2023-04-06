تم إطلاق صورة جديدة للعاهل البريطاني الملك تشارلز وكاميلا تزامنًا مع الدعوة الرسمية لمراسم التتويج القادمة. الدعوة تشير إليها بصفتها الملكة كاميلا للمرة الأولى، مما يشير إلى تغيير لقبها من قرينة الملك الذي كانت تستخدمه حتى الآن.

ستُقام مراسم التتويج في ويستمنستر آبي في لندن في 6 مايو أمام ألفي ضيف. وأعلن قصر باكنغهام أيضًا أنه تم اختيار ثمانية من قائمة الأشراف لحضور مراسم التتويج، بمن فيهم حفيد الملك تشارلز ووريث العرش، الأمير جورج.

وبحسب أحد المسؤولين في قصر، فإن التتويج هو الوقت المناسب لبدء استخدام "الملكة كاميلا" بصفة رسمية. كما قال إن لقب القرينة كان يُستخدم لتجنب بعض الارتباك بشأن الملكة إليزابيث الثانية، والآن هو الوقت المناسب لبدء استخدام لقب الملكة.