هرب من الشرطة ولقي مصرعه.. شاهد ما حدث لشاب أثناء إطلاق نار بأمريكا

في 21 فبراير/ شباط، أوقف ضابط شرطة مدينة ميلووكي بأمريكا سيارة بدون لوحات ترخيص يقودها هيرمان لوكاس، البالغ من العمر 31 عامًا. وبعدما توقف هرب لوكاس من الشرطة.

وأظهر مقطع فيديو من كاميرا مثبتة بسيارة الشرطة الضباط يطاردونه على طريق سيلفر سبرينغ، ثم تعرضت سيارته لحادث مروري.

وبعد ذلك، خرج لوكاس من السيارة وهرب بمسدس في يده ومر بموقف سيارات في محطة وقود بينما تأمره الشرطة بإسقاط سلاحه، ثم أطلقوا النار عليه.

وأظهر التوقيت الزمني للفيديو أن الضباط انتظروا ست دقائق قبل النظر في حالة لوكاس بعد إطلاق النار، وقالوا إنهم انتظروا ليروا "ما إذا كان لوكاس لا يزال يشكل تهديدًا".