أظهر مقطع فيديو حصلت عليه شبكة CNN لحظة طعن إمام مسجد عمر بن الخطاب في مدينة باترسون بولاية نيوجيرسي الأمريكية، حيث تعرض الإمام للطعن أثناء سجوده، بينما كان يؤم المصلين فجرًا، وقد تظاهر المشتبه به بالصلاة بين المصلين، واستغل سجودهم وانهال على الإمام طعناً بالسكين. ونُقل الإمام إلى المستشفى للعلاج، في حين تم القبض على المشتبه به واسمه شريف زوربا، ويبلغ من العمر 32 عاماً، ووجهت إلى زوربا تهمة الشروع في القتل وحيازة سلاح بشكل غير قانوني، ومن المقرر أن يمثل لأول مرة أمام المحكمة، الاثنين، وفقاً لمكتب المدعي العام في مقاطعة باسيك.