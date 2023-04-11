تسعى إدارة بايدن جاهدة لتقييم واحتواء تداعيات التسرب الكبير لوثائق البنتاغون السرية التي أزعجت المسؤولين الأمريكيين وأعضاء مجلس النواب والحلفاء الرئيسيين في الأيام الأخيرة.

نُشرت المستندات على DISCORD - منصة المراسلة والمحادثة - في الأسابيع الأخيرة، حيث بقيت غير معروفة إلى البنتاغون حتى تم انتقاؤها ونشرها بشكل أكبر.

وفتحت وزارة العدل تحقيقًا جنائيًا في التسريبات، بينما تقوم حكومة الولايات المتحدة بمراجعة كيف نُشر هذا النوع من المعلومات السرية. واتخذت البنتاغون بالفعل بعض الخطوات لتضييق تدفق هذه المعلومات الحساسة.