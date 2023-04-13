تم رفع دعوى قضائية ضد سجن مقاطعة جاكسون في ولاية إنديانا الأمريكية، من قبل أسرة جوشوا ماكليمور الذي اعتقل في سن الـ29 عامًا بسبب شده شعر ممرضة أثناء تلقيه العلاج في منشأة طبية.

يقول محاموه إنه كان يعاني من أزمة نفسية عندما وُضع في زنزانة منعزلة بلا نوافذ حيث ظل عارياً ومحبوسًا لمدة 20 يومًا قبل وفاته.

وبحسب الدعوى، فقد حوالي 45 باوندًا من وزنه (أكثر من 20 كيلوغرامًا) في أقل من ثلاثة أسابيع.

كشف تشريح الجثة أن السبب المباشر لوفاته هو فشل أعضاء متعددة بسبب رفض الأكل أو الشرب مع تغير الحالة العقلية بسبب مرض انفصام الشخصية غير المعالج.