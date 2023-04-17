تنبأ الجنرال الأمريكي المتقاعد، مارك هيرتلنغ، بأنه لن يكون هناك فوز في الحرب من قبل أوكرانيا في عام 2023، لكنه يعتقد أن بإمكانها استعادة بعض الأراضي التي خسرتها في الحرب أمام روسيا.

وقال هيرتلنغ إنه "من وجهة نظري، لن نرى هذا العام فوزًا في الحرب من قبل أوكرانيا، لكنني بالتأكيد أعتقد أن قدرة القوات الأوكرانية مع المعدات الجديدة - إذا نظموا إمداداتهم بشكل صحيح - فسيكون لديهم القدرة على استعادة الأراضي في كل من دونباس وفي الجنوب الشرقي".

وتابع بالقول: "لن أضع شبه جزيرة القرم في هذه الفئة، ولكنني أتحدث عن زابوريجيا وغيرها من المقاطعات في الجنوب الشرقي. لذا، فإن القصد هو استعادة الأراضي في هجوم مضاد"، على حد تعبيره.

وأشار هيرتلنغ إلى اعتقاده بأن الحرب ستستمر خلال عام 2023 وستمتد إلى العام القادم "ما لم نر فشلًا تامًا لدى الجيش الروسي".

كما أضاف: "لن يحسب الجيش الروسي عمليات جديدة على أساس أي من هذه التسريبات. السبب في أنهم لن يحلقوا بالطائرات هو أنهم لا يستطيعون فعل ذلك. لقد كانوا يفشلون في تجاوز الخط الأمامي لقواتهم وإيصال طائرات هناك. لقد كانوا يقصفون من مسافات بعيدة، ويعود السبب جزئيًا إلى مدفعيات الدفاع الجوي الأوكرانية، لكن السبب الأكبر هو حقيقة أن سلاح الجو الروسي ليس كفوءً".

واختتم هيرتلنغ تعليقه بالقول: "لذلك، إذا فشلوا تمامًا، فقد يكون هناك المزيد من التقدم من قبل القوات الأوكرانية، لكن تحول أوكرانيا إلى الهجوم طرح أصعب بكثير مما كان عليه في أول عام من هذا الصراع".