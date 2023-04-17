يُظهر مقطع فيديو ردة فعل حارس شخصي لرئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، عندما لاحظ أسطوانة فضية يبدو أنها ألقيت في اتجاه كيشيدا في حدث انتخابي في مدينة واكاياما.

وقام الحارس الشخصي بابعادها عن الطريق بسرعة، ثم استخدم نوعًا ما كجهاز درع، في محاولة للحفاظ على سلامة رئيس الوزراء.

وفي لقاء صحفي، تناول كيشيدا قضية الأمن في اليابان قائلًا: "لجداول أحداث مثل قمة مجموعة G7، حيث يجتمع كبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم، أعتقد أنه سيتعين على اليابان على الصعيد الوطني العمل معًا لبذل أقصى جهد لتوفير الأمن والسلامة".