قام كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بزيارة لقواتهما التي تقاتل في الحرب المستمرة بين البلدين.

فقد قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة مناطق محتلة في خيرسون ولوهانسك والتقى بكبار القادة هناك وتعرف إلى مستجدات ساحة المعركة.

فيما تحمل زيلينسكي مخاطر أكبر في رحلته الأقل ندرة إلى بعض الأجزاء الأكثر تضررًا على الجبهة الشرقية، والتي زار فيها بلدة أفدييفكا المدمرة بالكامل تقريبًا.

وفي تقرير نيك باتون والش مراسل CNN للشؤون الدولية، المزيد من التفاصيل عن الموضوع.

