استقرت بين مركبتيهم.. شاهد لحظة نجاة طاقم CNN من غارة جوية بأوكرانيا

نجا كبير مراسلي CNN الدوليين، نك باتون والش، وفريقه بصعوبة من ضربة صاروخية في جنوب شرق أوكرانيا، حيث كان الفريق يوثق الأوضاع بإحدى البلدات هناك.

ووثقت كاميرا الطاقم اللحظة التي استقرت فيها غارة جوية بين مركبتي الفريق، والتي أدت إلى انفصال أعضاء الطاقم عن بعضهم لفترة من الوقت، قبل أن يتمكنوا من مغادرة الموقع سويًا.

وانقطع الاتصال بين مراسل شبكتنا والمنتجة ناتالي جالون لفترة من الوقت، دون أن يعرف والش ما إن كانت منتجة شبكتنا على قيد الحياة أم لا، نظرًا إلى أنها لم تكن ترد على محاولات والش بالتواصل معها.