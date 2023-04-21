قصفت الموقع الخطأ.. لحظة إسقاط مقاتلة روسية قنبلة على مدينة روسية

قالت وسائل الإعلام الروسية الرسمية إن انفجارا كبيرا وقع في مدينة بيلغورود الروسية، بالقرب من الحدود الأوكرانية، وكان نتيجة عن "إطلاق طارئ لقذيفة جوية" من طائرة حربية روسية.

وصف أحد المحللين السيناريو بأنه غريب، في حين أن الحادثة وقعت الساعة 10:15 ليلاً بالوقت المحلي حيث أسقطت قاذفة قنابل ذات محرك مزدوج من طراز SU 35 قنبلة على شارع مزدحم في وسط المدينة التي يبلغ عدد سكانها 400 ألف نسمة.

ويظهر في فيديو المراقبة أن القنبلة ضربت ما يبدو أنه رصيف بجانب الطريق المزدحم، مما أدى إلى تحليق سيارة في الهواء، ووفقًا لرئيس بلدية بيلغورود، فقد أصيب شخصان في هذا الحادث.

تقع بيلغورود على بعد 40 كيلومترًا فقط من الحدود مع أوكرانيا، وفي أكثر من مناسبة، ردت أوكرانيا إطلاق النيران باتجاه هذه المدينة.