دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – جاء اسم رونالدو في مقدمة قائمة أغنى المشاهير على إنستغرام للعام 2022، حيث يشير تقرير موقع"Hopper HQ" إلى أن كريستيانو رونالدو يتقاضى 2,397,000 دولار مقابل كل منشور إعلاني يشاركه مع متابعيه البالغ عددهم 578 مليون، حتى كتابة هذا التقرير. وقد هيمن مجال الرياضة على اثنين من المراكز الثلاثة الأولى، فإلى جانب كريستيانو رونالدو في المركز الأول، جاء ليونيل ميسي في المركز الثالث على القائمة، بأجر يبلغ 1,777,000 دولار مقابل كل منشور إعلاني.

ولأول مرة، جاءت 4 شخصيات من عائلة كارداشيان وجينير إلى المراكز العشرة الأولى، حيث قفزت كايلي جينر إلى المركز الثاني بعد أن جاءت في المركز الرابع العام الماضي، وبقيت كيم كارداشيان في المركز السادس، ووصلت كلوي كارداشيان إلى المراكز العشرة الأولى، وأخيرا كيندال جينر في المركز العاشر.