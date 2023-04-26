انتشلت السلطات الكينية، الاثنين، عشرات الجثث من مقبرة جماعية في غابة بشرق كينيا، وهي موقع طائفة دينية مشتبه بها، يُعتقد أنها تشجع أتباعها على تجويع أنفسهم "للوصول إلى الجنة".

تم القبض على بول ماكنزي نثينغي، زعيم الطائفة، بعدما تلقت الشرطة بلاغًا بأن أرضه الشاسعة في غابة شاكاهولا في كينيا تحتوي على مقبرة جماعية.

قال الرئيس الكيني، روتو ماكنزي: "يستخدم الإرهابيون الدين لدعم أعمالهم الشنيعة. أشخاص مثل السيد ماكنزي يستخدمون الدين لفعل الشيء نفسه بالضبط".

وأثارت القضية صدمة في أنحاء كينيا، كما دعت حكومة كينيا إلى تشريعات أكثر صرامة بشأن أولئك الذين يستخدمون الدين للترويج للفكر المتطرف.