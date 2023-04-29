زعيم فاغنر يحذر من أن قواته "على وشك الانهزام" في أوكرانيا.. ما السبب؟

أصدر يفغيني بريغوزين، رئيس مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر، تحذيرًا من أن مقاتليه على وشك أن يُهزموا في أوكرانيا إذا لم يحصلوا على المزيد من القذائف.

قال بريغوزين: "الآن، فيما يتعلق بالحاجة العامة للقذائف عبر الخطوط الأمامية وما نريده هنا، اليوم نصل إلى النقطة التي سينتهي فيها أمر شركة فاغنر العسكرية الخاصة. ستنعدم شركة فاغنر العسكرية الخاصة من الوجود في وقت قصير".

يأتي ذلك بينما تقول أوكرانيا إن التخطيط لهجومها المضاد المتوقع على وشك الانتهاء، حيث قال وزير الدفاع إنه "بمجرد أن تأتي إرادة الرب، سنفعل ذلك".