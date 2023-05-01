ضربات ضد أهداف روسية حيوية.. هل بدأت أوكرانيا هجومها المضاد؟

مع تزايد الدلائل على هجوم أوكراني مضاد، وهو أمر له أهمية استراتيجية بالنسبة لهم. لم تعلن أوكرانيا عن موعد بداية الإشارات التي ربما تكون مقدمة له أو حتى بداية ذلك الهجوم، وخلال الأسبوع الماضي وردت تقارير عن انفجارات في شرق خيرسون المحتلة على طول ضفة نهر دينيبرو التي يسيطر عليها الروس، وكانت هناك تقارير عن احتمال إنزال قوات أوكرانية بأعداد صغيرة جدًا.

وفي الأيام الماضية ، وقعت هجمات على نوفا كاخوفكا من خلال قصف مدفعي أوكراني ، ربما دمر بنية تحتية روسية رئيسية. وأيضا في ميليتوبول وهي بلدة أخرى تحتلها روسيا ، كانت هناك تقارير عن انفجارات فيها أيضا.

علاوة على ذلك أيضًا ، تعرضت سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم المحتلة بطائرة بدون طيار وفقًا لمسؤولي الاحتلال الروس هناك مما تسبب في سلسلة مدمرة من الانفجارات عبر مستودع حيوي للديزل هناك. وهذا مهم جدًا للوجود البحري الروسي في شبه الجزيرة المحتلة. مما تسبب في أضرار جسيمة ، استغرق الأمر ساعات حتى يتمكن رجال الإطفاء من إخماده.



