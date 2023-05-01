"العقرب ذو الذيل المزدوج".. شاهد القدرات الحربية لمسيرة الصين العملاقة

حلقت إحدى أكبر الطائرات بدون طيار في الجيش الصيني حول تايوان لأول مرة. وقال خبراء عسكريون لشبكة CNN إنه "يمكن للطائرة بدون طيار أن تحمل أسلحة كبيرة، وغرضها الأساسي هو المراقبة المستمرة".

قال ديفيد هامبلينغ، كاتب التكنولوجيا العسكرية: "لقد تم القيام بذلك ببساطة للاستعراض، لمحاولة إعطاء الانطباع بأن تايوان محاطة".

حددت وسائل الإعلام الحكومية الصينية الطائرة بدون طيار على أنها من طراز TB-001، والملقبة بـ"العقرب ذو الذيل المزدوج"، وهي قادرة على القيام بمهام بعيدة المدى على ارتفاعات عالية.

كما يمكن لهذه المسيّرة السفر لمسافة تصل إلى 6000 كيلومترًا / 3728 ميلًا - وهذه تساوي مسافة السفر من لندن إلى نيويورك. تقرير مراسل CNN ويل ريبلي.