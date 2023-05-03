زعمت روسيا أن أوكرانيا شنت هجومًا لمحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضربة بطائرة مسيرة على الكرملين.

لم تتمكن CNN بعد التحقق من صحة مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية والتي تزعم أنها تظهر انفجار الطائرة بدون طيار والدخان يتصاعد من اتجاه الكرملين.

قال المتحدث باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه ليس لديهم معلومات عن هذا الهجوم، وأنهم لا يهاجمون الأراضي الروسية، بل يعملون فقط للدفاع عن أوكرانيا وإخراج القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني بوضوح إنه "لا علاقة لهم بذلك"، وأشار إلى أن هذا قد يكون جزءًا من محاولة روسية لإثارة المشاعر "بين السكان الروس".

مضيفًا أن هذا الهجوم لا يفعل شيئًا للنهوض بالأهداف العسكرية لأوكرانيا وسيسمح ببساطة لموسكو بمواصلة تبرير "الهجمات الليلية غير المبررة ضد المدنيين في أوكرانيا".