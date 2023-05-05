أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن عراكًا اندلع بين مندوبي أوكرانيا وروسيا خلال اجتماع قمة الجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود في العاصمة التركية أنقرة، الخميس.

وشوهد المندوبان الأوكراني والروسي في مقطع فيديو نشرته الوكالة التركية وهما يتدافعان بعد أن رفع ممثلو أوكرانيا علمهم الوطني ورددوا شعارات مناهضة لروسيا خلف عضو الوفد الروسي، أولغا تيموفيفا، أثناء حديثها في المؤتمر، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.

وأظهر مقطع فيديو آخر نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي النائب الأوكراني أولكسندر ماريكوفسكي وهو يلكم ممثلًا روسيًا في مشاجرة منفصلة بعد أن قام الممثل بتمزيق العلم الأوكراني على هامش القمة.

ندد رئيس الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا مصطفى شنتوب بالاضطرابات ووصفها بأنها "مؤسفة" و "غير مقبولة".

تعتبر (PABSEC) مجموعة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي بين الدول الأعضاء الثلاثة عشر في منطقة البحر الأسود، بما في ذلك روسيا وأوكرانيا.