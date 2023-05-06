يظهر مقطع فيديو يفغيني بريغوجين، رئيس شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، وهو يهاجم وزير الدفاع الروسي والمسؤولين الروس ويلقي باللوم عليهم في "عشرات الآلاف" من الضحايا الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

ومما يثير القلق أيضًا للكرملين، أن بريغوجين عيّن ميخائيل ميزينتسيف كنائب لقائد فاغنر، والذي كان نائبا لوزير الدفاع الروسي حتى الأسبوع الماضي.

قال المتحدث العسكري الأوكراني إن باخموت قد تكون عند نقطة تحول، إذا لم تقم روسيا بإصلاح مشكلة توريد الذخيرة لديها.

وأضاف: "بريغوجين لا يستطيع تحمل خسارة القوات بهذا المعدل، إذا فعل ذلك، سيتم تدمير فاغنر"، مشيرًا إلى أن بريغوجين ليس لديه خيار سوى المغادرة.