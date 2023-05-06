في دقائق معدودة.. شاهد أبرز أحداث مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

توج ملك بريطانيا تشارلز الثالث في حفل مراسم فخمة يوم السبت.

حيث بدأت المراسم بخروج عن التقاليد وذلك بانطلاق موكب الملك من قصر باكنغهام والتوجه إلى كنيسة وستمنستر آبي بعربة "the Diamond Jubilee State Coach" وهي العربة التي تم صنعها للاحتفال بعيد الميلاد الثمانين للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وقد تم دعوة أكثر من 2000 ضيف من 203 دول لحضور مراسم التتويج.

لأول مرة في تاريخ التتويج، تمت دعوة الأشخاص في جميع أنحاء المملكة المتحدة في البداية لإعلان ولائهم للملك.

وانتهت الاحتفالات بظهور الملك تشارلز والعائلة المالكة من شرفة قصر باكنغهام.

إليكم أبرز الأحداث في مراسم التتويج الملكي.