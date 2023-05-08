بريغوجين يتراجع عن تهديداته بسحب قواته من باخموت.. ما الذي تغيّر؟

قال يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة المرتزقة الروسية، فاغنر، إنه سيتراجع عن الوعد السابق الذي تعهد فيه بسحب قواته من معركة باخموت بأوكرانيا.

وتراجع بريغوجين عن تهديداته بسحب قواته من المدينة في العاشر من مايو وتسليمها إلى الشيشان تحت قيادة قديروف، والسبب كما يقول إنه وُعِد الآن بالحصول على الذخيرة التي كان يدعي حتى الآن أن وزارة الدفاع الروسية كانت تمنعها عنه.

ويعتبر كل هذا جزءًا من خلاف غامض ومستمر لبريغوجين مع وزارة الدفاع داخل روسيا، حيث كان يشكو بشكل متكرر وينتقد بشكل علني قيادة الجنرالات الروس.