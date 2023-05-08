يبدو أن روسيا ترسل دبابات من طراز T-55، والتي تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية، إلى أرض المعركة في أوكرانيا.

فوفقًا لتقدير حديث، فقد فقدت روسيا - نصف أسطول دباباتها التشغيلي في هذه الحرب. ويقول المسؤولون الغربيون الآن إن موسكو تزيل الغبار عن الكثير من النماذج القديمة لاستبدالها.

حيث تظهر صور الأقمار الصناعية من منشأة تخزين في الشرق الأقصى لروسيا إزالة العشرات من الدبابات في العام الماضي، وأظهرت بعض اللقطات دبابة T-55 في نفس المنشأة.

كما عرض مقطع فيديو ظهر لأول مرة في مارس الماضي نقل قطار لشحنات من الدبابات، ويقال إنه في مكان ما في روسيا.

ولم تؤكد وزارة الدفاع الروسية نشر الدبابات، ولكن في الأسابيع الأخيرة، بدأ المدونون العسكريون الروس ذوو الاتصال الجيد بعرض دبابات T-55 في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا.

كانت دبابة T-55 قطعة مركزية من أسطول الاتحاد السوفيتي في الحرب الباردة، حيث ساعدت في سحق الانتفاضات الديمقراطية في أوروبا الشرقية، في هنغاريا عام 1956 وربيع براغ بعد 12 عاما.

ولكن - بحلول الوقت الذي استخدمها فيه العراق في حرب الخليج في أوائل التسعينيات كانت دبابات إم 1 أبرامز الأمريكية وتشالنجر البريطانية قد تفوقت عليها بالفعل، بينما يتم تزويد أوكرانيا الآن بالنسخ السابقة من هذه الدبابات من قبل دول الناتو.

من جانبهم، يقول الخبراء إنه وبعكس البروباغاندا الرسمية، فإنه لا يمكن لروسيا أن تصنع أسلحة جديدة بسرعة كافية.

العقوبات الغربية التي تستهدف بشكل أساسي وصول روسيا إلى أجزاء تقنية متقدمة للأسلحة صعبت عليها أيضًا تصنيع معدات أكثر حداثة. وكل الدبابات البسيطة - التي يقبع الآلاف منها في المخازن - توفر بديلًا لهم.

لذا تراهن روسيا الآن بكل ما لديها من عتاد، مع استعداد أوكرانيا لما قد يكون أكبر هجوم مضاد لها حتى الآن.