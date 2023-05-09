انتقد الأوليغارشي الروسي، أندريه كوفاليف، غزو روسيا المتعثر لأوكرانيا، قائلاً إن الحرب "الرهيبة" لم تتم كما توقعها الكثيرون.

وكان كوفاليف قد قال سابقًا إنه يؤمن بقدرة روسيا على التغلب على أوكرانيا في بداية الحرب، لكنه انتقد مؤخرًا الحرب مشيرًا إلى الانسحاب وخسارة الأراضي في خيرسون وغرق سفينة روسيا الحربية، موسكوفا، والانفجار على جسر كيرش الذي يربط شبه جزيرة القرم بالأراضي الرئيسية الروسية.

كما أشار كوفاليف إلى تحليق طائرات الدرون فوق الكرملين في الأسبوع الماضي، منتقدًا الحرب الروسية التي جعلت موسكو تصبح منبوذة حسبما قال.