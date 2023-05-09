دمرت موسكو بلدة أوريخيف الأوكرانية، حيث ضُربت بـ4 صواريخ يوم الخميس وحده، الأمر الذي ترك رجال الإنقاذ لتخمين ما تعنيه الضربات المستمرة وما تم إنجازه.

غالبا ما يكون الفجر صاخبًا في البلدة، حيث رصد طاقم CNN سقوط صاروخ - قال مسؤولون أوكرانيون في وقت لاحق إنه من نوع KH 31 بقيمة نصف مليون دولار - على بعد 700 ياردة فقط من الموقع الذي كانوا فيه. تبعه بعد ذلك انفجار آخر.

وأحدثت مسارات الطائرات النفاثة أو القذائف المضادة للطائرات شكل حرف Z في الهواء، وهو رمز الغزو الروسي. ورغم أنه تلاشى بعد وقت وجيز، غير أن الضرر الذي خلفه لم يتلاش.