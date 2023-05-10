"شعرت بالذهول".. جنرال أمريكي متقاعد يسخر من العرض الروسي في يوم النصر

قال المحلل العسكري في CNN، الجنرال الأمريكي المتقاعد مارك هيرتلنغ، إنه شعر بالذهول من الصور التي شاهدها في موكب يوم النصر الروسي ووصف الحدث بأنه "مضحك".

وأشار هيرتلنغ إلى أنه "عندما شاهدت صور العرض العسكري ليوم 9 مايو، شعرت بالذهول. كان من الرائع رؤية ما كانوا يفعلونه في موكب كان من المفترض أن يلتقط خيال وتراث الاتحاد السوفيتي القديم. كان من المضحك أن يكون لديك دبابة واحدة بعلم سوفييتي، لقد كانت لديهم مركبات أخرى لكنها كانت قديمة، وكانت هناك شاحنات، ولم تكن هناك أي معدات قتالية أخرى غير قاذفات الصواريخ البالستية".

وتابع بالقول: "إذا ذلك يعطي فقط مؤشرًا لمدى وجود مشكلة في روسيا، وتقرير نك باتون والش للتو حول الصواريخ التي تخطئ أهدافها، وتذهب إلى مدن حيث يهاجمون فيها المباني التي يعيش فيها المدنيون، من دون أن يكون لديها أي نوع من التأثير العسكري، وهذا يدل على النقص في شيء نسميه في المجال العسكري "الاستهداف الدقيق"، يعمل رجال المدفعية بجهد شديد لجعل صواريخهم تصيب الهدف المحدد ويبدو لي تمامًا كما لو أن روسيا تطلق هذه الصواريخ بشكل اعتباطي في مواقع مختلفة".

وانتقد هيرتلنغ الخلاف الدائر بين بعض القيادات الروسية قائلًا: "كنت أتابع الدراما التي كانت موجودة بين بريغوزين وشويغو وزير الدفاع في روسيا، وغيراسيموف رئيس الأركان العامة وبوتين، لقد كانت هذه مكائد سياسية داخل الكرملين ظهرت للعلن. الروس يرون ذلك، العالم يرى ذلك، هناك هذا الشخص الذي ليس لديه خلفية عسكرية، إنه بريغوزين، إنه ليس جنديًا، إنه يعرف القليل جدًا عن التجنيد، رمى جنودًا فقط على الأوكرانيين وتسبب في مقتل الكثير من الروس ثم زعم أنه لم يحصل على الدعم. إنه لأمر مدهش بالنسبة لي الافتقار إلى الاحترافية وحقيقة أن الجنرالات الروس الذين لم يكونوا جيدين من خلال تقييمي القائم على المحادثات الشخصية وأيضًا ما أشاهده ما يسمح لنا بالقول إن السيد بوتين يستخدم ذلك كاستراتيجية داخل الكرملين".