قامت المملكة المتحدة بتسليم العديد من صواريخ كروز "ستورم شادو" إلى أوكرانيا، مما أعطى الأمة قدرة هجومية بعيدة المدى جديدة قبل الهجوم المضاد المرتقب ضد القوات الروسية، حسبما قال العديد من كبار المسؤولين الغربيين لشبكة CNN.

أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الصفقة يوم الخميس بعد أن كشفت CNN حصريًا عنها، ووصف ذلك بأنه "أفضل فرصة لأوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد الوحشية الروسية المستمرة"،

"ستورم شادو" هو صاروخ كروز بعيد المدى مع قدرات التخفي، تم تطويره بشكل مشترك من قبل المملكة المتحدة وفرنسا، والذي يتم إطلاقه عادة من الجو. وبمدى يصل لما يزيد عن 250 كيلومتر، أو 155 ميلاً، وهو أقل بقليل من مدى إطلاق 185 ميلاً بأنظمة الصواريخ التكتيكية الجوية للجيش الأمريكي، أو "أتاكمز"، التي طلبتها أوكرانيا منذ فترة طويلة.