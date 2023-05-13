شاهد كيف حاولت روسيا تدمير منظومة "باتريوت" في أوكرانيا بصاروخ فرط صوتي

العالم
نشر
شاهد كيف حاولت روسيا تدمير منظومة "باتريوت" في أوكرانيا بصاروخ فرط صوتي

في الأسبوع الماضي فقط علمنا بأول استخدام معروف وناجح لنظام صواريخ "باتريوت" في أوكرانيا لاعتراض صاروخ روسي قادم.

وفقًا للبنتاغون، استخدم الأوكرانيون نظام صواريخ "باتريوت" لاعتراض صاروخ "كينجال" أو "كيلجوي" ، وهو صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت ، وهو أحد الصواريخ الروسية الأعلى تطورًا وهو صاروخ باليستي يُطلق من الجو ، وهو نظام قوي ومتقدم من روسيا رأينا أنه استخدم لأول مرة خلال الحرب في أوكرانيا.

ووفقًا لمسئولين أمريكيين ، كان الروس يستهدفون نظام صواريخ "باتريوت" نفسه في محاولة لتدمير أحد الأنظمة الأكثر تقدمًا، إن لم يكن النظام الأكثر تقدمًا الذي قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا ، نظام الدفاع الجوي القوي بعيد المدى الذي توفره ليس فقط الولايات المتحدة ولكن أيضًا ألمانيا وهولندا توفران أيضًا بعض المكونات التي تمنح أوكرانيا نظامي صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي بعيد المدى.